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Фото: Pixabay.com
Двое рязанцев угнали и разбили машину, чтобы отомстить обидчику родственницы. Об этом
В полицию обратился владелец ВАЗ-2114. Он припарковал автомобиль на улице Промышленной, но через некоторое время не нашел его на стоянке.
Полицейские обнаружили машину в Голенчине. Двое молодых людей разбивали ее на обочине. Юношей задержали.
Как оказалось, двое двоюродных братьев 22 и 19 лет решили отомстить владельцу «четырнадцатой». Когда-то он поссорился с их родственницей.
На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Им грозит до семи лет тюрьмы.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.