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Житель Тульской области незаконно зарегистрировал семь иностранцев. Об этом написал
В воскресенье, 5 мая, сотрудники полиции зафиксировали на территории региона два случая фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
По предварительным данным, в Алексинском районе 42-летний мужчина, поставил на учет семерых иностранцев.
Второй случай произошел в Привокзальном округе Тулы. Там 30-летний мужчина зарегистрировал у себя по месту жительства трех граждан других государств, не предоставив никому из них фактического места для проживания.
В обоих случаях полицейские проводят проверку.
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