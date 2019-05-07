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За ТЦ «Барс Премиум» планируют построить пятиэтажные гаражи. Этот вопрос обсудят на публичных слушаниях, пишут «Рязанские ведомости».
На участке площадью 3 040 кв м рядом с ТЦ «Лето» на Михайловском шоссе заявитель ОАО «Тяжпрессмаш» намерен построить многоэтажные гаражи в зоне общественно-жилой застройки, где этот вид условно разрешен.
Слушания пройдут в четверг, 23 мая, в административном здании № 107 на улице Введенского, кабинет № 219. Начало в 18:30.
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