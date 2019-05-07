За месяц в Рязанской области оштрафовали более десяти таксистов-нелегалов

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В апреле 2019 года в Рязани и области провели десять рейдов, в ходе которых выявили нарушения в работе таксистов. Об этом сообщил
Четырнадцать водителей оштрафовали за работу без соответствующего разрешения, двоих — за незаконную установку опознавательного фонаря, еще десятерых — за отсутствие опознавательных знаков такси.
Оказалось, что наибольшее количество нарушителей зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим», «Яндекс.Такси» и «Везет».
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.