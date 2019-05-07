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Высотки нового микрорайона в Песочне на 26 тысяч человек обсудят на слушаниях. Постановление о их проведении опубликовали в «Рязанских ведомостях».
На двух участках общей площадью 34,4 га заявитель ООО «Агроконтакт» просит построить дома выше 12 этажей.
Слушания пройдут в четверг, 23 мая, в административном здании № 107 на улице Введенского, кабинет № 219. Начало в 18:00.
Напомним, на территории площадью 90 гектаров между ДПР-4, Карцевским лесом, ТЦ «Зельгрос» и Восточной окружной дорогой
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.