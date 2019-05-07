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Нижегородские врачи пытаются спасти владимирского мальчика с ожогами 90% тела. Об этом на своей
Ребенка из города Вязники Владимирской области доставили в нижегородский «ожоговый центр».
«10-летний мальчишка из Вязников — сильный малый! При 90% ожогов тела он полностью в сознании, адекватен, стабилен. Сделали первую перевязку, половина ожогов — глубокие, прогнозы пока очень осторожные, но наши врачи делают все возможное. Ребенок помещен на лечение в барокамеру», — рассказал Никонов.
Трагический инцидент случился на железной дороге 2 мая — девятилетний мальчик, проникнув на территорию железнодорожных путей, полез на крышу грузовой цистерны, схватился за контактный силовой провод и получил удар током.
Врачи пока не дают положительных прогнозов.
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