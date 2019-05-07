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Владимирские ветераны получат дополнительные выплаты в честь Дня Победы. Об этом сообщил
Меры поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, относятся к полномочиям Российской Федерации. Размер пенсий ветеранов составляет, в среднем, 43 тысячи рублей.
Дополнительно, в этом году они получат по десять тысяч рублей.
В соответствии с законодательством инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставляется право на получение:
Дополнительно администрация Владимирской области выплатит ветеранам от одной до трех с половиной тысяч рублей.
Региональным законодательством дополнительно установлены единовременные выплаты из средств областного бюджета к Дню Победы:
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