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Владимирца осудят за неоднократное вождение в пьяном виде. Об этом сообщил
Автомобиль «ВАЗ-21412» без регистрационных знаков остановили сотрудники ГИБДД в конце апреля. Было понятно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного в присутствии понятых освидетельствования подтвердили предположения инспекторов.
Оказалось, что месяцем ранее 33-летний автолюбитель привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.
Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.