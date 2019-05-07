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В Туле задержали двух мужчин, которые разбирали рельсы на металлолом. Об этом сообщил
При патрулировании улиц города в вечернее время полицейские обратили внимание на двух мужчин, которые, по предварительным данным, демонтировали рельсы на неиспользуемых железнодорожных путях.
При проверке мужчины стали вести себя странно, пояснить свои действия не могли.
Подозреваемые признались в покушении на кражу. У них изъяты 2 лома, газовый баллон и резак, которыми мужчины, предположительно, пользовались при попытке реализации преступного умысла.
Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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