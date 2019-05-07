В Тамбовской области местный житель пойдет под суд за избиение матери, которое привело к ее смерти

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В Тамбовской области местный житель пойдет под суд за убийство матери. Об этом сообщил
По версии следствия, вечером 15 февраля текущего года обвиняемый во время конфликта с матерью ударил ее. Женщина пригрозила ему уголовной ответственностью за систематические избиения. Мужчина продолжил избивать пенсионерку, а затем стал требовать от нее деньги на приобретение спиртного. Испугавшись за свою жизнь, женщина дала ему денег, после чего легла спать.
На следующий день 67-летняя пенсионерка скончалась от полученных в результате избиения травм головы. В течение месяца до дня гибели потерпевшая проживала у соседей, так как сын выгнал ее из квартиры.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.