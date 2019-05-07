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В Тамбовской области «легковушка» вылетела в кювет. Об этом сообщил
Авария произошла в Сосновском районе 6 мая. 47-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал на обочину, где угодил в кювет. Пассажира автомобиля госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Водитель обратился за помощью самостоятельно.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.