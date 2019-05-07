В среду в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Прогноз погоды

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В среду, 8 мая, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Об этом сообщила
Ночью без осадков. Порывы ветра днем могут достигать до 15 метров в секунду.
Температура ночью +9, +14 градусов, днем +23, +28 градусов.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.