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19:42, 7 мая 2019 185
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В саду Победы на Скорбященском кладбище высадили яблони

В саду Победы на Скорбященском кладбище высадили яблони

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 6 мая на территории Сада Победы на Скорбященском кладбище посадили 11 молодых саженцев сортовых яблонь, сообщил сайт мэрии.

Мероприятие состоялось в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также посвящено Всероссийскому дню посадки леса и акции «Зеленая весна».

Всего за четыре года там высадили более 80 молодых деревьев.


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