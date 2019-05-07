В саду Победы на Скорбященском кладбище высадили яблони

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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 6 мая на территории Сада Победы на Скорбященском кладбище посадили 11 молодых саженцев сортовых яблонь, сообщил
Мероприятие состоялось в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также посвящено Всероссийскому дню посадки леса и акции «Зеленая весна».
Всего за четыре года там высадили более 80 молодых деревьев.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.