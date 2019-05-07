Рязанские леса осмотрели на авиационной технике

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За возгораниями лесов в Рязанской области следят с помощью авиационной техники. Об этом сообщил
В очередном патрулировании лесов на территории Рязанского, Клепиковского, Касимовского, Шиловского и Спасского районов поучаствовалвали зампредседателя правительства Рязанской области Виталий Артемов и министр природопользования региона Сергей Абрамов.
По итогам патрулирования пожаров на территории государственного лесного фонда области не обнаружили.
Информацию о возгораниях сухой травы в Рязанском и Шиловском районах передали диспетчеру РПДУ.
В регионе работает горячая линия, на которую можно сообщать о замеченных возгораниях. Телефоны: 8-800-100-94-00,
Напомним, с 26 апреля в регионе
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.