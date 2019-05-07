Рязанец угрожал пистолетом продавцу магазина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани задержали мужчину, угрожавшего пистолетом продавцу магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Ночью сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на Михайловском шоссе неизвестный угрожает продавцу предметом, похожим на пистолет.
Как рассказала продавец росгвардейцам, приехавшим на место, покупатель зашел в торговую точку в пьяном состоянии. Он достал из кармана пистолет и стал угрожать им, после чего скрылся.
Продавец описала приметы мужчины, его разыскали на близлежащей территории.
Задержанным оказался 45-летний рязанец. У него нашли охолощенный пистолет «М-П 18 ТС СХ».
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРедакцию газеты «Владимирские ведомости» выселяют из особняка в центре города
|
cледующая новость →СМИ назвали главную версию авиакатастрофы в Шереметьево
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.