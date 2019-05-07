В Рязани отметили День радио. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 7 мая, в Рязани отметили День радио. Сотни выпускников рязанского радиоуниверситета разных лет собрались во дворе вуза около памятника Александру Попову.
Многие из закончивших «радик» фотографировались на фоне университета, заходили в аудитории в которых учились, посетили музей или просто общались с одногруппниками и вспоминали студенческие годы.
Отметим, что в этом году люди не принесли табличек с названием факультетов и годом выпуска. По словам одного из выпускников, никто тут не потеряется и найдет «своих» даже через года. «Нам не нужны никакие таблички. Мы все учились вместе и не потеряемся. Именно в этом университете мы узнали жизнь и даже через столько лет мы все еще вместе», — рассказал рязанец.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ национальном парке «Мещера» во Владимирской области браконьеры охотились на лосей
|
cледующая новость →Средняя зарплата главврача рязанского кожвендиспансера превысила 150 тысяч
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.