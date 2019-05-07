В России упростят правила установления инвалидности

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Дмитрий Медведев сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами. Об этом передает
Глава правительства отметил, что вопрос обсудили на встрече с представителями общественных организаций.
Медведев сообщил, что сроки признания людей инвалидами сократят, а также упростят процедуру освидетельствования.
Он добавил, что поэтапно будет осуществляться переход к электронному обмену документами.
В апреле в России расширили перечень заболеваний, по которым можно получить инвалидность. В новый список попали синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и другие.
В стране всего около 12 млн инвалидов, из которых 651 тысяча — дети.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.