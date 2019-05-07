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В национальном парке «Мещера» во Владимирской области браконьеры охотились на лосей. Об этом написал сайт телеканала «
Официальные источники сообщили сразу о двух фактах расправы над лосями.
В Муромском районе возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Сотрудники прокуратуры задержали браконьера, который застрелил двух лосей. Одной из них оказалась беременная лосиха. Мужчину задержали на месте разделки туш животных.
Еще одного браконьера задержали инспекторы нацпарка недалеко от деревни Моисеевка. Во время патрулирования территории они услышали выстрелы.
«Осматривая территорию, они заметили четверых мужчин, разделавших тушу животного. После установления наблюдения последние начали загружать мясо в мешки, затем двое мужчин скрылись из поля зрения, и госинспекторами было принято решение задержать оставшихся», — сообщает администрация «Мещеры» в соцсетях.
У задержанных изъяли мясо, топор и нож, а на месте убоя животного госинспекторы нашли останки лося-самца.
Фото издания «Принеманские вести»
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