Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:56, 7 мая 2019 581
 0    0

В национальном парке «Мещера» во Владимирской области браконьеры охотились на лосей

В национальном парке «Мещера» во Владимирской области браконьеры охотились на лосей

В национальном парке «Мещера» во Владимирской области браконьеры охотились на лосей. Об этом написал сайт телеканала «Зебра».

Официальные источники сообщили сразу о двух фактах расправы над лосями.

В Муромском районе возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Сотрудники прокуратуры задержали браконьера, который застрелил двух лосей. Одной из них оказалась беременная лосиха. Мужчину задержали на месте разделки туш животных.

Еще одного браконьера задержали инспекторы нацпарка недалеко от деревни Моисеевка. Во время патрулирования территории они услышали выстрелы.

«Осматривая территорию, они заметили четверых мужчин, разделавших тушу животного. После установления наблюдения последние начали загружать мясо в мешки, затем двое мужчин скрылись из поля зрения, и госинспекторами было принято решение задержать оставшихся», — сообщает администрация «Мещеры» в соцсетях.

У задержанных изъяли мясо, топор и нож, а на месте убоя животного госинспекторы нашли останки лося-самца.

Фото издания «Принеманские вести»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 225 598
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 80 586
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 645
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 66 812
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 414
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум