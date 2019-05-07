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18:12, 7 мая 2019 752
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В Липецкой области задержали подозреваемых в похищении человека

В Липецкой области задержали подозреваемых в похищении человека

В Липецкой области задержали вымогателей, похитивших человека. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь с 1 на 2 мая 2019 года 26-ти и 20-летний жители областного центра находились в одном из баров Липецка. У них возник конфликт с пожилым мужчиной.

Находившийся в баре 20-летний студент вступился за пожилого человека. По версии сотрудников полиции, подозреваемые нанесли телесные повреждения студенту, требуя передачи принадлежащего ему автомобиля, стоимостью 350 000 рублей или 150 000 рублей.

Подозреваемые отобрали у него телефон и отправили в багажник его же автомобиля, после чего повезли потерпевшего за пределы города. Однако мужчина, в ходе движения автомобиля, воспользовался еще одним телефоном, о наличии которого злоумышленники не знали. Он позвонил родственникам и сообщил о случившемся.

Вскоре наряд ДПС задержал автомобиль с подозреваемыми и освободил потерпевшего.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


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