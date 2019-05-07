RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Липецкой области пьяный водитель напал на автоинспектора. Об этом сообщила прокуратура Липецкой области.
Подсудимого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть полиции из-за того, что он не выполнил требование сотрудника ГИБДД остановиться.
Задержанный воспользовался тем, что сотрудник ДПС повернулся к нему спиной и нанес ему два сильных удара ребром ладони в затылок.
Суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам тюрьмы.
Решение суда не вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВысотки нового микрорайона в Песочне на 26 тысяч человек обсудят на слушаниях
|
cледующая новость →Около четырех тысяч рязанцев написали «Диктант Победы»
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.