У Окского моста перед Днем Победы появилась огромная открытка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У Окского моста перед 9 мая появилось огромная надпись: «Спасибо за Победу». Буквы для надписи вырезали из синтетической ткани,
Открытку сделали студенты агротехнологического университета и участники фотоклуба «У истока». Им понадобилось около пяти метров ткани.
Рязанцы сделали надпись за три часа.
Фото ГТРК «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинтруд представил график выходных на следующий год
|
cледующая новость →После проверки нового детсада в Кальном завели два уголовных дела
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.