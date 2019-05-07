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17:07, 7 мая 2019 1 503
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Строительство магазина в Мирном обсудят на слушаниях

Строительство магазина в Мирном обсудят на слушаниях

Строительство магазина в Мирном обсудят на слушаниях. Постановление об их проведении опубликовали в «Рязанских ведомостях».

Участники слушаний обсудят проект планировки застроенной территории в границах улиц Добролюбова, Дорожной, 1-го и 2-го Лесного проезда по обращению ООО «Новый район».

На площадке располагаются два одноэтажных дома. Согласно проекту, жилые здания сносить не собираются.

Слушания пройдут в четверг, 30 мая, в административном здании № 107 на улице Введенского, кабинет № 219. Начало в 18:00.

Ранее на участке планировалось строительство «зданий общественно-бытового назначения» площадью 2 600 кв м.


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