СМИ назвали главную версию авиакатастрофы в Шереметьево

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Следствие назвало ошибку пилотов как приоритетную версию
Авиаэксперты отметили, что первой ошибкой пилотов стало «само решение лететь через грозовой фронт».
Позже пилоты поторопились приземлиться вместо того, чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом.
В результате Superjet сел с максимальной массой в ручном режиме из-за отказавшей автоматики.
Отмечается, что летчики превысили вертикальную скорость снижения, поэтому касание колес оказалось слишком жестким и произошел отскок.
Также есть версия, что команды «тревога» и «готовность» были отданы с опозданием.
Пожарные приехали на место через три минуты после того, как поступил сигнал, но гораздо позже с момента возгорания, отмечается в сообщении.
Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось
Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.