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9:34, 7 мая 2019 3 591
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СМИ назвали главную версию авиакатастрофы в Шереметьево

СМИ назвали главную версию авиакатастрофы в Шереметьево

Следствие назвало ошибку пилотов как приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево, в которой погиб 41 человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Авиаэксперты отметили, что первой ошибкой пилотов стало «само решение лететь через грозовой фронт».

Позже пилоты поторопились приземлиться вместо того, чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом.

В результате Superjet сел с максимальной массой в ручном режиме из-за отказавшей автоматики.

Отмечается, что летчики превысили вертикальную скорость снижения, поэтому касание колес оказалось слишком жестким и произошел отскок.

Также есть версия, что команды «тревога» и «готовность» были отданы с опозданием.

Пожарные приехали на место через три минуты после того, как поступил сигнал, но гораздо позже с момента возгорания, отмечается в сообщении.

Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось видео с места катастрофы.

Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о 41 погибшем.


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