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17:18, 7 мая 2019 617
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Семьям девятерых погибших пассажиров самолета «Аэрофлота» выплатят еще по миллиону

Семьям девятерых погибших пассажиров самолета «Аэрофлота» выплатят еще по миллиону

Семьям девятерых пассажиров самолета «Аэрофлота», которые погибли при аварийной посадке в Шереметьево, выплатят еще по миллиону рублей. Об этом со ссылкой на Минтруда передает «Интерфакс».

Известно, что на борту были 14 человек, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Пятеро из них выжили.

«По информации Роструда и Фонда социального страхования, при исполнении трудовых обязанностей погибли девять человек. Их семьи получат единовременную страховую выплату в размере миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшие получат выплату индивидуального объема. Детям, пожилым родственникам и другим лицам на иждивении погибших назначат ежемесячные страховые выплаты в индивидуальном размере.

Ранее на заседании Правительства министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что семьи погибших пассажиров получат по девять миллионов рублей.

«Это два миллиона — страховые выплаты, два миллиона — региональные выплаты, пять миллионов — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал он.

Напомним, 5 мая самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск совершил аварийную посадку в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.


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