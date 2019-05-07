Семьям девятерых погибших пассажиров самолета «Аэрофлота» выплатят еще по миллиону

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Семьям девятерых пассажиров самолета «Аэрофлота», которые погибли при аварийной посадке в Шереметьево, выплатят еще по миллиону рублей. Об этом со ссылкой на Минтруда передает «
Известно, что на борту были 14 человек, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Пятеро из них выжили.
«По информации Роструда и Фонда социального страхования, при исполнении трудовых обязанностей погибли девять человек. Их семьи получат единовременную страховую выплату в размере миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, пострадавшие получат выплату индивидуального объема. Детям, пожилым родственникам и другим лицам на иждивении погибших назначат ежемесячные страховые выплаты в индивидуальном размере.
Ранее на заседании Правительства министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что семьи погибших пассажиров получат по девять миллионов рублей.
«Это два миллиона — страховые выплаты, два миллиона — региональные выплаты, пять миллионов — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал он.
Напомним, 5 мая самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск совершил аварийную посадку в Шереметьево. На борту находились 78 человек,
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