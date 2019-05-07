В полиции рассказали о рязанце, который бегал за детьми с ножом

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Мужчина,
В ведомстве отметили, что он живет в доме №9 по улице Семчинской.
«В понедельник, примерно, в 18:05, поступило сообщение о 37-летнем мужчине, который, по предварительным данным, находясь в состоянии опьянения, приставал к прохожим во дворе», — отметили в полиции.
Правоохранители задержали нарушителя и изъяли нож. От его действий никто не пострадал.
По факту произошедшего проводится проверка, полиция собирает материалы для возбуждения уголовного дела.
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