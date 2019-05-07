Реконструкцию стадиона «Спартак» в Тамбове планируют завершить летом

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Работы по реконструкции домашней арены местного футбольного клуба, которые проводятся в рамках подготовки выхода команды в Российскую премьер-лигу, могут быть завершены раньше сентября. Об этом пишет
Как ранее сообщал директор клуба Павел Худяков, в случае повышения в классе, до сентября команда будет проводить матчи на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, который летом прошлого года принимала игры чемпионата мира по футболу.
«Тамбов» гарантирует себе выход в РПЛ напрямую в случае победы в гостевом матче 36-го тура ФНЛ с «Химками», который состоится 12 мая.
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