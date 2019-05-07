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9:45, 7 мая 2019 690
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Редакцию газеты «Владимирские ведомости» выселяют из особняка в центре города

Редакцию газеты «Владимирские ведомости» выселяют из особняка в центре города

Редакцию газеты «Владимирские ведомости» выселяют из особняка в центре города. Об этом написал сайт телеканала «Зебра».

Сотрудники федеральных структур — Росимущества и Ростехнадзора — уже осматривают кабинеты в особняке на улице Пичугина, дом 5, в которых располагается редакция областной государственной газеты «Владимирские ведомости».

Это связано с тем, что в ближайшее время СМИ выселят из исторического здания. Такую информацию подтвердила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова и главный редактор издания Юлия Гущина.

До 2007 года в особняке базировалось региональное управление Росреестра. Уже больше десяти лет назад структура и СМИ поменялись зданиями — издание переехало в особняк, а Росреестр — в офисное здание.

Отмечается, что за время пользования помещением редакция оплатила ремонтные и ремонтно-восстановительные работы, а также работы по созданию условий для работы сотрудников на сумму свыше 1,2 миллионов рублей.

Теперь федеральные структуры хотят вернуть историческое строение.

«Помещение является федеральной собственностью и было предоставлено в безвозмездное пользование редакции согласно бессрочному договору. В декабре 2013 года главному редактору „Владимирских ведомостей“ поступило письмо из Росимущества с уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке на законных основаниях», — пояснила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова.


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