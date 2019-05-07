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14:02, 7 мая 2019 1 622
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Около четырех тысяч рязанцев написали «Диктант Победы»

Около четырех тысяч рязанцев написали «Диктант Победы»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Около четырех тысяч рязанцев написали «Диктант Победы». Всероссийская акция, приуроченная ко Дню Победы, прошла во вторник, 7 мая, на 29 площадках Рязанской области.

К написанию исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны присоединились ученики, их родители и педагоги рязанской школы №7. На него зарегистрировались порядка 180 человек. В их числе — губернатор Николай Любимов и министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

Любимов поздравил всех с наступающим праздником и пожелал участникам акции написать диктант на твердую «пятерку».

«Я уверен, что все знают историю хорошо, особенно историю великой победы. И сегодня мы с вами это лишний раз докажем, — сказал губернатор. — Пока мы будем помнить историю, у нашей страны будет будущее».

«Диктант Победы» прошел в виде викторины, состоящей из 20 заданий, время выполнения которых составило 45 минут.

Каждый, кто написал исторический диктант, получил сертификат об участии в акции.

Итоги «Диктанта Победы» будут опубликованы 12 июня на сайте.

Все желающие присоединиться к всероссийской акции могут написать «Диктант Победы» на официальном сайте. Начало прохождения онлайн — 14.00.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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