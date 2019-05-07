Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В понедельник, 6 мая, в Рязани прошла ночная репетиция парада. Для этого с 21:00 перекрыли движение по Первомайскому проспекту.
За тренировкой наблюдали сотни рязанцев.
На площади Победы военные, полицейские, сотрудники ФСИН, курсанты вузов, судебные приставы, кадеты и юнармейцы отработали возложение цветов к монументу, воинское приветствие и прохождение торжественным маршем. Тренировка прошла без военной техники.
После двух репетиций колонны отправились на площадь Ленина с песней, где прошла отработка показательных выступлений.
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