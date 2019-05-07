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8:38, 7 мая 2019 11 218
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Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж

Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 6 мая, в Рязани прошла ночная репетиция парада. Для этого с 21:00 перекрыли движение по Первомайскому проспекту.

За тренировкой наблюдали сотни рязанцев.

На площади Победы военные, полицейские, сотрудники ФСИН, курсанты вузов, судебные приставы, кадеты и юнармейцы отработали возложение цветов к монументу, воинское приветствие и прохождение торжественным маршем. Тренировка прошла без военной техники.

После двух репетиций колонны отправились на площадь Ленина с песней, где прошла отработка показательных выступлений.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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