Неработающий рязанец украл четыре канализационных люка

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В поселке Александро-Невский мужчина украл четыре канализационных люка, сообщила
В полицию с заявлением о краже обратился руководитель одного из предприятий.
Стражи порядка предположили, что похититель сдал похищенные люки в пункт приема металлолома. В одном из них и нашли пропажу.
Полицейские установили, что к краже причастен 32-летний неработающий житель поселка Каширин Александро-Невского района. Мужчину, который был судим за незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством, разыскали и задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.