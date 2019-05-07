Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:09, 7 мая 2019 244
 0    0

Неработающий рязанец украл четыре канализационных люка

Неработающий рязанец украл четыре канализационных люка

В поселке Александро-Невский мужчина украл четыре канализационных люка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился руководитель одного из предприятий.

Стражи порядка предположили, что похититель сдал похищенные люки в пункт приема металлолома. В одном из них и нашли пропажу.

Полицейские установили, что к краже причастен 32-летний неработающий житель поселка Каширин Александро-Невского района. Мужчину, который был судим за незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством, разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 225 523
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 80 537
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 578
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 66 303
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 379
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум