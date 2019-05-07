На Михайловском шоссе столкнулись три автомобиля

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 6 мая, около 13:05 на Михайловском шоссе столкнулись Chevrolet Niva, Hyundai Solaris и BMW. Об этом сообщил
ДТП произошло около дома №18 по Михайловскому шоссе.
По предварительной информации, 61-летний рязанец на Chevrolet Niva ехал со стороны улицы Московской в сторону Московского шоссе и столкнулся с BMW, который ехал в попутном направлении. За рулем последнего был 43-летний житель Рязанской области.
Затем Niva врезалась на встречке в Hyundai Solaris, которым управлял 40-летний водитель.
В аварии пострадал водитель Chevrolet Niva. Его доставляли в больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.