На дороге в центре Рязани умерла женщина

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Во вторник, 7 мая, на дороге на улице Маяковского засняли труп женщины. Снимок опубликован в Instagram.
Как сообщил RZN.info собственный источник, женщина скончалась из-за того, что «ей стало плохо».
«Ехал на работу, увидел лежала женщина накрытая с головой на вид лет 55-65. Рядом стояла реанимация. Ну, я так понимаю уже без вариантов», — рассказал автор снимка.
Позже в минздраве
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