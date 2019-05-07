Мошенник снял с банковской карты тульской пенсионерки 60 тысяч рублей

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Мошенник обманом списал с банковской карты тульской пенсионерки 60 тысяч рублей. Об этом сообщил
Жертвой мошенничества стала 64-летняя жительница Новомосковска. Позвонивший ей мужчина представился сотрудником банка, картой которого женщина пользуется.
После этого позвонивший стал говорить о деятельности банка и под предлогом проверки сведений о карте убедил женщину назвать её реквизиты. Позднее жительница Новомосковска обнаружила, что с ее счета списано более 59 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.
Сейчас правоохранительные органы проводят мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.
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