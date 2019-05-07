Молодые специалисты РНПК поздравляют ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

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Накануне Дня Победы молодые специалисты АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего предприятия НК «Роснефть», выезжают на дом к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и поздравляют их с праздником.
Они читают ветеранам стихи и передают им открытки и подарочные наборы, а также рисунки детей сотрудников РНПК. Всего представители компании намерены навестить более 40 ветеранов и тружеников тыла, работавших на заводе после войны.
Во время встреч ветераны рассказывают гостям о пережитом в годы военного времени, о работе на предприятии. Молодые специалисты, в свою очередь, говорят о том, что происходит на заводе сегодня, о планах по его развитию.
«Мы считаем своим долгом навестить ветеранов войны перед таким большим праздником, — сказал оператор ТУ установки АВТ-4 АО „РНПК“ Александр Архипов. — Нам интересно узнать о войне от ее непосредственных участников. Пока у меня нет своей семьи, детей, но когда они появятся, я обязательно расскажу им об этих встречах и о том, что я узнал».
Встречи ветеранов и тружеников тыла с молодежью проходят в рамках программы АО «РНПК» по корпоративному добровольчеству. С начала апреля работники предприятия уже провели серию субботников по благоустройству и санитарной очистке города, посадили ели во дворе Турлатовской школы, приняли участие в лесовосстановительных работах в Рыбновском районе.
К 74 годовщине со дня Победы АО «РНПК» проводит ряд мероприятий: 7 мая участников войны и тружеников тыла Железнодорожного района города пригласят на праздничную программу, где выступят столичные артисты Борис Галкин и Инна Разумихина, а 8 мая на одной из высоких точек завода (установке каталитического крекинга — 54 метра) поднимут флаг Победы.
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