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11:58, 7 мая 2019 451

Митина встретилась с активистами Михайловского района и посетила местные школы

Митина встретилась с активистами Михайловского района и посетила местные школы

В понедельник, 6 мая, депутат Госдумы от «Единой России» Елена Митина посетила Михайловский район, где поучаствовала в заседании местного отделения детского совета РДШ.

Парламентарию рассказали об успехах развития РДШ и волонтерства в районе, познакомили с проектами, которые реализуют активисты, а также задали вопросы, связанные с реализацией национального проекта «Образование».

Митина сообщила, что в нацпроект вошли девять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность» и «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования».

«На их основе регионы сформировали свои отраслевые программы образования. На реализацию нацпроекта в 2019—2021 годах из федерального бюджета выделено около 350 млрд рублей», — сказала она.

В этот же день парламентарий посетила торжественные линейки в местных школах, посвященные открытию «парт героев».

«Главные цели проекта — создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда, прославленных спортсменов, ученых, деятелей культуры, педагогов и представителей других профессий», — отметила Митина.

В рамках этого проекта в Михайловском районе уже установили 14 «парт героев».

Депутат Госдумы также побывала в школе села Рачатники, где осмотрела помещения для дошкольных групп, учебные кабинеты и спортивный зал, который отремонтируют в 2019 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

На работы выделили более миллиона рублей. Эти средства пойдут на ремонт полов, стен, оборудование душевых и туалетных комнат, раздевалок, замену освещения.

«Необходимо создавать достойные условия для того, чтобы школьники активно занимались физкультурой. В рамках проекта „Детский спорт“ уже отремонтировано более ста спортивных объектов, построены уличные спортплощадки. Работа будет продолжена», — заявила парламентарий.

Кроме того, Елена Митина встретилась с главой района Евгением Сидоровым и депутатами городских и сельских поселений.

Она рассказала им о законах, принятых депутатами Госдумы в 2019 году, обратив внимание на изменения, которые внесли в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» в части организации отдыха и оздоровления детей и упрощения процесса госзакупок в сфере культуры.


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