Митина встретилась с активистами Михайловского района и посетила местные школы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 6 мая, депутат Госдумы от «Единой России» Елена Митина посетила Михайловский район, где поучаствовала в заседании местного отделения детского совета РДШ.
Парламентарию рассказали об успехах развития РДШ и волонтерства в районе, познакомили с проектами, которые реализуют активисты, а также задали вопросы, связанные с реализацией национального проекта «Образование».
Митина сообщила, что в нацпроект вошли девять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность» и «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования».
«На их основе регионы сформировали свои отраслевые программы образования. На реализацию нацпроекта в 2019—2021 годах из федерального бюджета выделено около 350 млрд рублей», — сказала она.
В этот же день парламентарий посетила торжественные линейки в местных школах, посвященные открытию «парт героев».
«Главные цели проекта — создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда, прославленных спортсменов, ученых, деятелей культуры, педагогов и представителей других профессий», — отметила Митина.
В рамках этого проекта в Михайловском районе уже установили 14 «парт героев».
Депутат Госдумы также побывала в школе села Рачатники, где осмотрела помещения для дошкольных групп, учебные кабинеты и спортивный зал, который отремонтируют в 2019 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».
На работы выделили более миллиона рублей. Эти средства пойдут на ремонт полов, стен, оборудование душевых и туалетных комнат, раздевалок, замену освещения.
«Необходимо создавать достойные условия для того, чтобы школьники активно занимались физкультурой. В рамках проекта „Детский спорт“ уже отремонтировано более ста спортивных объектов, построены уличные спортплощадки. Работа будет продолжена», — заявила парламентарий.
Кроме того, Елена Митина встретилась с главой района Евгением Сидоровым и депутатами городских и сельских поселений.
Она рассказала им о законах, принятых депутатами Госдумы в 2019 году, обратив внимание на изменения, которые внесли в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» в части организации отдыха и оздоровления детей и упрощения процесса госзакупок в сфере культуры.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСквер в Калуге отреставрируют за 200 миллионов рублей
|
cледующая новость →Молодые специалисты РНПК поздравляют ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.