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22:18, 7 мая 2019 730
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Минтруд представил график выходных на следующий год

Минтруд представил график выходных на следующий год

Фото: Pixabay.com

Минтруд представил график выходных и праздников на следующий год. Проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году россиян ждут долгие выходные в январе и мае. Это произойдет из-за того, что выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями. Их планируют перенести на 4 и 5 мая «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».

В итоге график выходных будет выглядеть так:

  • с 1 по 8 января — Новый год;
  • с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;
  • с 7 по 9 марта — Международный женский день;
  • с 1 по 5 мая — День весны и труда;
  • с 9 по 11 мая — День Победы;
  • с 12 по 14 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

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