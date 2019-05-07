Минтруд представил график выходных на следующий год

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Фото: Pixabay.com
Минтруд представил график выходных и праздников на следующий год. Проект
Согласно документу, в 2020 году россиян ждут долгие выходные в январе и мае. Это произойдет из-за того, что выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями. Их планируют перенести на 4 и 5 мая «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».
В итоге график выходных будет выглядеть так:
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.