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11:47, 7 мая 2019 398
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Калужская полиция проверит колледж после публикации скандальных фото

Калужская полиция проверит колледж после публикации скандальных фото

Калужская полиция проверит колледж после публикации в соцсетях скандальных фото. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Снимки опубликовали студентки юридического колледжа, который не является ведомственным учебным учреждением УМВД.

Полицейские проверят наличие оснований для ношения формы учащимися гражданской образовательной организации. В случае их отсутствия, девушкам грозит штраф и конфискация формы.

Фото с сайта Издательского дома «КП-Калуга»


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