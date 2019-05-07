Калужская полиция проверит колледж после публикации скандальных фото

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Калужская полиция проверит колледж после публикации в соцсетях скандальных фото. Об этом сообщил
Снимки опубликовали студентки юридического колледжа, который не является ведомственным учебным учреждением УМВД.
Полицейские проверят наличие оснований для ношения формы учащимися гражданской образовательной организации. В случае их отсутствия, девушкам грозит штраф и конфискация формы.
Фото с сайта Издательского дома «КП-Калуга»
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.