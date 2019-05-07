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10:20, 7 мая 2019 1 752

Группа компаний «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в жилом СМАРТ-комплексе «Легенда» 1

Группа компаний «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в жилом СМАРТ-комплексе «Легенда»

Группа компаний «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в жилом СМАРТ-комплексе «Легенда», который расположен по адресу улица Интернациональная, 19-а.

В пресс-службе застройщика новый дом назвали уникальном проектом, в котором сочетаются высокотехнологичные решения и яркие архитектурные концепции.

«ГК „ЕДИНСТВО“ рада предложить будущим жильцам все опции жилого комплекса комфорт-класса: СМАРТ-квартиры с просторными кухнями-гостиными, панорамные лоджии, закрытая территория, подземный паркинг, а самое главное — двор-терраса, расположенная на эксплуатируемой кровле коммерческих помещений. Важно, что двор будет поделен на несколько зон и там будут находиться игровые и спортивные площадки с территорией для отдыха и прогулок», — говорится в сообщении.

Представители группы компаний отметили, что руководствуясь принципами СМАРТ и продумывая эргономику каждого метра мест общего пользования, «ЕДИНСТВО» стремилось создать интегрированное полезное пространство, где понятия «мой двор», «мой дом» и «моя квартира» становятся единым целым.

Более подробную информацию можно получить по телефону (4912) 900-700 или на сайте.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Восток». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.


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