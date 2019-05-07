«Аэрофлот» будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

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«Аэрофлот» будет перечислять зарплату Максима Моисеева его семье до совершеннолетия младшего брата погибшего бортпроводника. Также его родственникам выплатят пять миллионов рублей, передает
Младший брат Максима Моисеева родился в 2015 году.
Напомним, вечером 5 мая летевший из Москвы в Мурманск Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» экстренно вернулся в Шереметьев. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр специалистов, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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