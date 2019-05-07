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22:35, 7 мая 2019 336
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«Аэрофлот» будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

«Аэрофлот» будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

«Аэрофлот» будет перечислять зарплату Максима Моисеева его семье до совершеннолетия младшего брата погибшего бортпроводника. Также его родственникам выплатят пять миллионов рублей, передает РИА Новости.

Младший брат Максима Моисеева родился в 2015 году.

Напомним, вечером 5 мая летевший из Москвы в Мурманск Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» экстренно вернулся в Шереметьев. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр специалистов, а также неисправность самолета и метеоусловия.


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