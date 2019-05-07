80-летний житель Тамбовской области перевел телефонным мошенникам больше 80 тысяч рублей

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80-летний житель города Мичуринска Тамбовской области перевел телефонным мошенникам больше 80 тысяч рублей. Об этом сообщил
Мужчине позвонили мошенники и пообещали выплатить огромную компенсацию за приобретенные лекарства. Для того, чтобы получить деньги нужно было перевести компании налог — 81 134 рубля, что пенсионер и сделал.
Отправив деньги, мужчина стал ждать поступления большой суммы, но она на счет так и не пришла. Связаться с людьми, которые представлялись сотрудниками медфирмы, не получилось.
Пенсионер обратился в полицию, проводится проверка. Известно, что мошенники звонили с номеров 84959609763, 84957958042, 84993504757.
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