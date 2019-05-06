За праздничные выходные во Владимирской области произошло больше 150 пожаров

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С 1 по 5 мая во Владимирской области произошло 157 пожаров. Об этом сообщила
Пожарные 44 раза выезжали на пал сухой травы, 78 раз — на возгорания мусора и 35 раз — на техногенные пожары.
В воскресенье, 5 мая, на александровском деревообрабатывающем предприятии ООО «Парус» произошел пожар площадью две тысячи квадратных метров.
На место происшествия выезжали 16 единиц техники и 44 человека.
Всего на пожарах пострадал один человек, пострадавших нет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.