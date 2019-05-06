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13:53, 6 мая 2019 820
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За праздничные выходные в Рязанской области изъяли почти 400 литров алкоголя без лицензии

За праздничные выходные в Рязанской области изъяли почти 400 литров алкоголя без лицензии

За праздничные выходные, 1-5 мая, в Рязанской области пресекли 21 нарушение в области продажи алкоголя. Правоохранители изъяли 370 литров спиртного, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани зафиксировали десять фактов незаконной продажи алкоголя: в пяти кафе (на улицах Семинарская, 3-е Бутырки, Новикова-Прибоя, Кутузова и Сельских Строителей) и в пяти магазинах (на улицах 2-я Линия, Телевизионная, Матросова, Островского и Интернациональная).

В области нарушения выявили в магазинах Рязанского, Касимовского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Сасовского, Скопинского, Шацкого и Чучковского районов.

В отношении нарушителей составили административные протоколы, им грозит крупный штраф.


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