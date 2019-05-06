Во вторник в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды

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Во вторник, 7 мая, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью +7,+12 градусов, днем +22,+27.
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