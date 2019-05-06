Во Владимирской области из окна выпал пятилетний ребенок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В городе Судогде Владимирской области из окна выпал пятилетний мальчик. Об этом сообщила
Случай произошел 3 мая. Мальчик выпал из окна на третьем этаже.
По данным следствия, ребенок остался в комнате без присмотра взрослых. Он забрался на стол около окна, затем на подоконник, открыл пластиковое окно и выпал из него.
Мать ребенка в это время «буквально на минуту» вышла на кухню, где готовилась еда для мальчика.
Пострадавшего доставили в больницу с переломами.
Как отметили правоохранители, мальчик получил минимальные травмы благодаря тому, что упал на газон.
Мать ребенка отметила, что не ожидала, что сын самостоятельно откроет запертое окно.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ День Победы на Кремлевском валу покажут военно-историческую реконструкцию
|
cледующая новость →В аварии с грузовиком и двумя легковушками под Путятином пострадали два ребенка
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.