В Тульской области пьяная женщина зарезала сожителя

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В селе Архангельское Тульской области женщина зарезала сожителя во время застолья. Об этом сообщила
Случай произошел 30 апреля.
Женщина распивала спиртное вместе с сожителем. Последний негативно высказался в адрес женщины.
В итоге та взяла кухонный нож и ударила им мужчину в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленницу задержали, ей предъявили обвинение и заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.
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