В Тамбовской области сбили двухлетнюю девочку на самокате

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В воскресенье, 5 мая, в микрорайоне Молодежный в городе Уварово Тамбовской области сбили двухлетнюю девочку на самокате. Об этом сообщила
ДТП произошло около 15:15. Ребенок катался на самокате в сопровождении бабушки. Девочку сбил водитель на Lada Vesta 1983 года рождения.
Пострадавшая получила травмы, но родители отказались от госпитализации.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.