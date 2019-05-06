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13:33, 6 мая 2019 1 158
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В Шиловском районе пьяный москвич на «Митсубиши» вылетел в кювет

В Шиловском районе пьяный москвич на «Митсубиши» вылетел в кювет

Фото: УМВД по Рязанской области

В среду, 1 мая, пьяный москвич на Mitsubishi Lancer вылетел в кювет. ДТП произошло примерно в 1:15 в Шиловском районе, в шести километрах от дороги «Ряжск-Касимов», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 28-летний молодой человек не выбрал безопасную скорость. Машину занесло, она опрокинулась в левый кювет.

В результате водитель и его 29-летний пассажир получили травмы, им оказали медпомощь. Алкотест показал 0,289 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Всего за праздничные выходные автоинспекторы задержали 39 человек, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.


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