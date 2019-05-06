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11:43, 6 мая 2019 371
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В Рязанской области закрыли подпольную фабрику сливочного масла

В Рязанской области закрыли подпольную фабрику сливочного масла

Полиция пресекла незаконное производство больших партий сливочного масла в Рязани. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

«Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Рязанской области при участии Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росгвардии пресечена деятельность цехов по производству фальсифицированного сливочного масла», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники использовали производственные мощности предприятий, которые находились на территории Рязанской и Ростовской областей. После изготовления продукта, компания реализовывала его под известным брендом. По предварительным подсчетам, оборот незаконного производства превысил 100 миллионов рублей.

«При обысках, проведенных в производственных и складских помещениях, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, печати организаций и упаковочные материалы с товарным знаком крупного производителя. Обнаружено более 150 коробок с маслом готовым к реализации, вес которого превысил 500 килограммов», — рассказала Ирина Волк.

Задержаны двое мужчин, в возрасте 46 и 50 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ.


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