С начала сезона в Рязани от укусов клещей пострадали 67 человек

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В Рязани от укусов клещей пострадали 67 человек, сообщил
«По состоянию на 6 мая в медорганизации обратилось 67 человек, в том числе 20 детей, это соответствует среднемноголетнему уровню», — отметили специалисты.
В ведомстве напомнили, что в регионе работает «
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.