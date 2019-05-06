Центр Рязани перекроют из-за репетиции парада Победы. Схема движения общественного транспорта

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Из-за ночной репетиции Парада Победы 6 мая с 20:45 до 2:00 перекроют движение транспорта на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до улицы Маяковского, площади Ленина, Соборной улицы от площади Ленина до Соборной площади, сообщил сайт администрации города.
Изменится движение общественного транспорта:
1. Троллейбусы:
маршруты №№1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до торгового центра «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) и обратно;
маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;
маршрут №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;
маршрут №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новая, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);
маршрут №6 следует по маршруту №12.
2. Автобусы:
маршрут №7 до Театральной площади следует без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;
маршрут №№11, 17 следуют по Семинарской улице;
маршруты №№4, 13, 15, 18 следуют до железнодорожного вокзала «Рязань-2»;
маршрут №20 со стороны поселка Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по улице Высоковольтной по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 — до площади Мичурина;
маршрут №16 следует до остановки «Радиоакадемия» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина до Театральной площади, далее по своему маршруту.
3. Маршрутки:
автобусы маршрутов №№31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 следуют до ТЦ «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — Чкалова — Весенняя. — Высоковольтная — Дзержинского — Спортивная — Есенина — Театральная, далее — по своим маршрутам;
автобусы маршрутов №№41, 66, 75 следуют до ТЦ «Барс» — по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — Чкалова — Весенняя — Высоковольтная — Дзержинского — Спортивная — Есенина — Театральная — Ленина — Свободы — Свободы, далее — по своим маршрутам;
автобусы маршрутов №№50, 70, 71, 80, 82, 95 следуют до ТЦ «Барс» — по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — Чкалова — Весенняя — Высоковольтная — Дзержинского, далее — по своим маршрутам;
автобусы маршрута №87 следуют до ТЦ «Барс» — по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» — Чкалова — Весенняя — Высоковольтная — Дзержинского — Спортивная — Есенина — Мичурина (разворот);
автобусы маршрута №34 следуют до Каширина по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Семинарская — Ленина — Театральная, далее — по своему маршруту;
автобусы маршрутов №№48, 43, 98 следуют до Каширина по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): по Семинарской, далее — по своим маршрутам;
движение автобусов маршрута №90 — приостанавливается;
автобусы маршрута №57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» — Чкалова — Весенняя — Высоковольтная — Дзержинского — Спортивная — Есенина — Театральная, далее — по своему маршруту;
автобусы маршрута №49 следуют до Театральной по своему маршруту, далее: Есенина — Спортивная — Дзержинского — Высоковольтная, далее — по своему маршруту;
автобусы маршрутов №№65, 99 следуют до Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная — Есенина — Театральная — Ленина — Свободы, далее — по своим маршрутам;
автобусы маршрута №77 следуют до Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя — Высоковольтная — Дзержинского — Спортивная. — Есенина — Театральная, далее — по своему маршруту.
Другие маршруты будут следовать по своим направлениям.